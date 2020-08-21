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Dünya Brükselde gece yarısından sabaha kadar alkol yasak
AVRUPA

Brüksel’de gece yarısından sabaha kadar alkol yasak

Belçika'nın başkenti Brüksel’in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda, gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getiren yasa yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brüksel'de kısmi alkol yasağı.
Brüksel'de kısmi alkol yasağı.

Son günlerde meydana gelen saldırılar neticesinde, Brüksel'in üç mahallesinde 22.00 - 07.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı.

Satışın yasaklandığı üç mahalleden biri olan Saint Josse Belediyesinin Belediye Başkanı Türk asıllı Emir Kır.

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