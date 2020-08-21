Brüksel’de gece yarısından sabaha kadar alkol yasak

Son günlerde meydana gelen saldırılar neticesinde, Brüksel'in üç mahallesinde 22.00 - 07.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı.

Satışın yasaklandığı üç mahalleden biri olan Saint Josse Belediyesinin Belediye Başkanı Türk asıllı Emir Kır.

#Brüksel'de alkol yasağı.

Son günlerde meydana gelen saldırılar neticesinde, Brüksel'in 3 mahallesinde 22.00 - 07.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı. Satışın yasaklandığı 3 mahalleden biri olan Saint Josse Belediyesinin Belediye Başkanı Türk asıllı Emir Kır pic.twitter.com/Y8qhFRoP1H — Europe Turkey Diplomacy (@Eu_Tr_Diplomacy) August 21, 2020

DÜNYA Belçika'da helal kesim yasaklandı

DÜNYA Belçika'da 18 yaş altına alkol yasağı