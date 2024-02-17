Bu depremin habercisi mi: Filipinler’de binlerce balık kıyıya vurdu

Filipinler’de daha önce de canlı balıkların kıyıya vurduğu görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde bu olay tekrarlandı. Halk, bu olayı okyanusun bir hediyesi olarak görse de ekosistemde ne gibi değişikliklere neden olacağı araştırılıyor.