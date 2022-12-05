Yunan lider Çipras​ dinleme skandalı için Yüksek Mahkeme Savcısı ile görüştü

Çipras, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tüm iddiaların açıklığa kavuşturulmasının Yunan yargısının sorumluluğunda olduğunu belirterek, yasa gereği kayıt altında tutulması gereken verilerin ve kararlara imza atanların iddiaları aydınlatacak unsurlar olduğunu söyledi.

Yunanistan yargısına duyduğu güveni dile getiren Çipras, şunları kaydetti:

"Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP), siyasi liderlerin, milletvekillerinin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, bakanların, gazetecilerin, iş insanları ve hatta hakimlerin dinlenmesi için bir merkeze dönüştüğüne ait son aylardaki haberler, demokrasinin kendisi için büyük bir yaradır ve demokrasiyi tehlikeye sokmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin ileri gelenlerinin dinlenmesi ulusal güvenliğimizi de tehlikeye sokar."

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da yargı soruşturmasına hükümetin güveninin tam olduğunu belirterek, yargının iddialara ilişkin üzerine düşeni yaptığını savundu.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'un da dinlendiği iddiası

Documento gazetesi, dün yayımladığı haberle, Yunanistan'da telefonları "dinlendiği" iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanlarının listesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da içlerinde bulunduğu Silahlı Kuvvetler mensuplarının yer aldığını iddia etmişti.

Haberde, Silahlı Kuvvetler mensuplarının telefonlarının, "Predator" isimli casus yazılım programıyla değil Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca dinlendiği ileri sürülmüştü.

Documento gazetesi, daha önce de yayımladığı haberlerde, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ile Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.

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DÜNYA Çipras’tan Miçotakis’e istifa çağrısı: Şerefinle ayrıl

DÜNYA ‘Telekulak’ soruları Miçotakis’i zorladı

GÜNDEM Yunanistan telekulak skandalıyla çalkalanıyor: Miçotakis özür diledi

FOTOĞRAF 8 Son dönemlerde Türkiyeye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistanda işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistanda ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çiprastan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Yunanistanda işler karıştı. Yunanistanda ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakisin gelecek yılın bütçesi için yapılacak görüşmelerden önce erken seçime gidebileceğini söyledi. Yunan devlet ajansı AMNAnın haberine göre, Çipras, partisinin siyasi sekreterliğine hitabında genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. MİÇOTAKİSE BASKI SÜRÜYORNormal görev süresi temmuz 2023te dolacak Miçotakisin, gelecek yılın bütçesini masaya yatırmadan önce erken seçime gitmek için seçim yasasında değişiklik tasarladığını öne süren Çipras, hem ülkedeki telefon dinleme skandalının hem de ülkedeki genel ekonomik zorlukların Miçotakise baskı oluşturduğunun altını çizdi. Yunanistanda son genel seçim temmuz 2019da düzenlenmişti. Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 39,85 oy oranı ile 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalyenin sahibi olarak tek başına iktidara gelmişti. MİÇOTAKİSE HALK DESTEĞİ AZALIYORÜlkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koymuştu. Kamuoyu araştırma şirketi GPOnun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustosta yaptığı anketin sonucunda, Başbakan Miçotakis ile ana muhalefet lideri Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 düzeyinde seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görülmüştü. Ankete katılanların yüzde 31,4ü yarın seçim olsa YDPye, yüzde 25,1i ise SYRIZAya oy vereceğini söylemişti. Miçotakis yolun sonuna geldi: Erken seçim kapıda Son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'da işler karıştı. İç politika da telekulak skandalı patlak veren ülkede erken seçim gündemde... Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Öte yandan ülkede yapılan güncel bir kamuoyu araştırması çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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