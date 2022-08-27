Dünya Telekulak soruları Miçotakisi zorladı
AVRUPA

‘Telekulak’ soruları Miçotakis’i zorladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, son dönemde ülkeyi sarsan “telekulak skandalı” yüzünden dün parlamentoda zor anlar yaşadı. Miçotakis muhalefetin ithamlarını “istikrasızlık isteyen iç ve dış güçlerden” söz ederek geçiştirmeye çalıştı.

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Haber Merkezi Diğer
‘Telekulak’ soruları Miçotakis’i zorladı
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis.

Parlamentodaki konuşmasında Miçotakis, Yunanistan’da üçüncü büyük parti konumundaki sosyalist Pasok’un yeni lideri Nikos Andrulakis’in, parti başkanı seçilmeden önce 3 ay süreyle telefon görüşmelerinin Yunan İstihbarat Teşkilâtı (EYP) tarafından dinlenmesinin hata olduğunu kabul etti. Ancak buna neden gerek görüldüğünü açıklamadı.

  • Başta skandaldan habersiz olduğunu, öğrendiğinde de olayın siyasi sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Miçotakis, EYP’yi savunmak için “Çok önemli işler yapıyor. Açıklanmayan bir sürü başarısı var. Şeffaflık uğruna, EYP’in gizli bültenlerini yayınlayacak değiliz. Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, güçsüz bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın, siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim” dedi.

Yunanistan’ın milli birlik içinde olması gerektiğini de söyleyen Miçotakis, Türkiye’yi kastederek, “Ne yapacakları kestirilemeyen komşularımız var. Meriç’te yeni bir akına (sığınmacılar) hazırlıklar yapılıyor” iddiasını öne sürdü.

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Miçotakis, kürsüdeki Çipras'a oturduğu yerden tepki gösterdi.

ÇİPRAS: NEDENİNİ AÇIKLA

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis’e seslenerek, “Andrulakis’in telefon görüşmelerinin dinlenmesini siz istediniz. Amacınız, Pasok partisindeki gelişmeleri önceden bilmekti” dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Miçotakis’i dinlemelerin nedenini açıklamaya davet eden Çipras, “Andrulakis casus mu? Milli güvenlik için tehlike mi?” diye sordu. 2. tur konuşmasında ise Miçotakis, “EYP’nin kimleri dinlediğini bilmiyorum. Ancak milli güvenlik söz konusu olduğunda politikacılar ve milletvekilleri muaf tutulamaz” diye konuştu.

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