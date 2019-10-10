Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kürtlerle değil YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay'ın, Kürtlerle değil YPG/PKK terör örgütü ile mücadele edildiğini vurguladığı açıklamasından başlıklar şöyle:
"En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz.
Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü.
Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı."