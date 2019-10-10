Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Biz Kürtlerle değil YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kürtlerle değil YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, açıklamalarında "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (arşiv)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (arşiv)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay'ın, Kürtlerle değil YPG/PKK terör örgütü ile mücadele edildiğini vurguladığı açıklamasından başlıklar şöyle:

"En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz.

Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü.

Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı."
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