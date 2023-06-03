Cumhuriyetçiler ABD'yi temerrüdün eşiğinden kurtarmıştı: Başkan Biden bugün 'borç limiti' yasasını imzaladı

ABD'deki "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" dolayısıyla Beyaz Saray'ın turuncu renklerle ışıklandırılacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, en önemli silah güvenliği yasasını imzalamış olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Jean-Pierre, "Başkan, Kongreyi silahlı şiddet salgınımızı dizginlemek, evrensel geçmiş kontrolleri yapmak, ateşli silahların güvenli bir şekilde saklanmasını zorunlu kılmak ve saldırı silahlarını yasaklamak gibi sağduyu reformları konusunda harekete geçmeye çağırmaya devam ediyor." diye konuştu.