Dünya Devamlı kolonya kullanmak cildi tahriş ediyor Mikroplardan korunmak için gül suyu kullanınız
KORONAVİRÜS

Mikroplardan uzak durmak için gül suyu kullanın!

Devamlı kolonya kullanmak cildi tahriş ediyor: Mikroplardan korunmak için gül suyu kullanınız

Koronavirüs salgınından korunmak için devamlı kolonya kullanmanın cildi tahriş edeceğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Örnek gül suyu tavsiyesinde bulunarak, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Alkolün hızlı uçmasından dolayı, kolonyanın ortadan kaldıramadığı mikrop ve virüsleri de öldürür" dedi.

Haber Merkezi İHA
(AA) Arşiv
(AA) Arşiv

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronovirüs endişesi vatandaşların da kişisel temizlik konularına daha fazla önem vermesine sebep oldu. Kişisel temizlik malzemesi olarak, merdivenaltı sahte markalı dezenfektanların yanı sıra kolonya ve gül suyu gibi ürünler de sık tercih ediliyor.

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Bunlardan hangisinin kişisel temizlik için uygun olduğu araştırılırken İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Örnek, gül suyunun cilt temizliği açısından faydalarını açıkladı.

Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Örnek.

"Gül suyunun cilde zararı yoktur"

Mikroptan korunmak için gül suyu kullanılmasının cilt temizliğinde etkili olacağını belirten Örnek, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Belki alkolün öldüremediği mikrop ve virüsleri de öldürür." dedi.

"Devamlı kolonya kullanımı ciltte tahrişe sebep olabilir"

Dezenfaktan olarak kolonya kullanımı tavsiye edildiğini fazla kullanımının ise zararlı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Örnek, "Kolonyanın bir kaç kullanımından zarar gelmez. Fakat bildiğiniz gibi kolonya içkinin ana maddesidir. Tahriş edici özelliği vardır. Bu yüzden de mikropları öldürücü özelliği vardır. Fakat devamlı kullanımı ciltte tahrişe sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Alkolün ciğerleri virüsten koruyamayacağına da değinen Örnek, "Bu ortamda kesinlikle alkol almayınız. Beden virüse sanki davetiye çıkarır. Kana geçen alkol kandaki her tür virüsü olmasa da bazı virüsleri öldürebilir. Bu doğru olabilir. Fakat alkol ciğerleri virüsten koruyamaz. Daha çok tahriş olmasına sebep olabilir. Yani virüsün akciğerlere yerleşmesine sebep olabilir." şeklinde konuştu.

"Gül suyunun kokusu bedeni besler, yani bağışıklık sistemini güçlendirir"

Cilt temizliğinde gül suyu kullanımını öneren Örnek, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Belki alkolün öldüremediği mikrop ve virüsleri de öldürür. Gül suyunun ikinci bir faydası daha vardır. Kokusu bedeni besler, yani bağışıklık sistemini güçlendirir. Mikroplara karşı bedeni korur. Ellerimize az da olsa gül yağı sürmemiz de çok faydalıdır. Karantinaya alınmayan herkesin bu virüse temas etme ihtimali vardır. Virüsün havadan mikropların bedeninde bir ortama, bir yerleşim yerine rüzgârla da gelme ihtimali vardır. Temas şart değildir. Bedenin direncini sağlam tutmak gerekir. Herise yani keşkek bedeni çok kuvvetlendirir. Buy yani çemen (pastırmaların üstüne sürülen çemen ismindeki macun; sarmısak, kırmızı biber ve buy tohumu unudur), hakiki bal, zencefil, pekmez, nar, sirke, limon, havuç, çörekotu ve hurma gibi bazı gıdalar bedenin savunmasını arttırdığı için aşırıya kaçmadan tüketilmesini önemle tavsiye ederim. Sabahları aç karnına su içmeyiniz. Bedeninizin savunması zayıflar. Suya bal katıp içebilirsiniz." diye konuştu.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronovirüs endişesi vatandaşların da kişisel temizlik konularına daha fazla önem vermesine sebep oldu. Kişisel temizlik malzemesi olarak, merdivenaltı sahte markalı dezenfektanların yanı sıra kolonya ve gül suyu gibi ürünler de sık tercih ediliyor. Bunlardan hangisinin kişisel temizlik için uygun olduğu araştırılırken İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Örnek, gül suyunun cilt temizliği açısından faydalarını açıkladı.

"Gül suyunun cilde zararı yoktur"

Mikroptan korunmak için gül suyu kullanılmasının cilt temizliğinde etkili olacağını belirten Örnek, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Belki alkolün öldüremediği mikrop ve virüsleri de öldürür." dedi.

"Devamlı kolonya kullanımı ciltte tahrişe sebep olabilir"

Dezenfaktan olarak kolonya kullanımı tavsiye edildiğini fazla kullanımının ise zararlı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Örnek, "Kolonyanın bir kaç kullanımından zarar gelmez. Fakat bildiğiniz gibi kolonya içkinin ana maddesidir. Tahriş edici özelliği vardır. Bu yüzden de mikropları öldürücü özelliği vardır. Fakat devamlı kullanımı ciltte tahrişe sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Alkolün ciğerleri virüsten koruyamayacağına da değinen Örnek, "Bu ortamda kesinlikle alkol almayınız. Beden virüse sanki davetiye çıkarır. Kana geçen alkol kandaki her tür virüsü olmasa da bazı virüsleri öldürebilir. Bu doğru olabilir. Fakat alkol ciğerleri virüsten koruyamaz. Daha çok tahriş olmasına sebep olabilir. Yani virüsün akciğerlere yerleşmesine sebep olabilir." şeklinde konuştu.

"Gül suyunun kokusu bedeni besler, yani bağışıklık sistemini güçlendirir"

Cilt temizliğinde gül suyu kullanımını öneren Örnek, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Belki alkolün öldüremediği mikrop ve virüsleri de öldürür. Gül suyunun ikinci bir faydası daha vardır. Kokusu bedeni besler, yani bağışıklık sistemini güçlendirir. Mikroplara karşı bedeni korur. Ellerimize az da olsa gül yağı sürmemiz de çok faydalıdır. Karantinaya alınmayan herkesin bu virüse temas etme ihtimali vardır. Virüsün havadan mikropların bedeninde bir ortama, bir yerleşim yerine rüzgârla da gelme ihtimali vardır. Temas şart değildir. Bedenin direncini sağlam tutmak gerekir. Herise yani keşkek bedeni çok kuvvetlendirir. Buy yani çemen (pastırmaların üstüne sürülen çemen ismindeki macun; sarmısak, kırmızı biber ve buy tohumu unudur), hakiki bal, zencefil, pekmez, nar, sirke, limon, havuç, çörekotu ve hurma gibi bazı gıdalar bedenin savunmasını arttırdığı için aşırıya kaçmadan tüketilmesini önemle tavsiye ederim. Sabahları aç karnına su içmeyiniz. Bedeninizin savunması zayıflar. Suya bal katıp içebilirsiniz." diye konuştu.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
FOTOĞRAF 5
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Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.
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Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor.
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Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.”
Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor. Berber Tolga Gürbüz, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.
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