Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz tehdidi: Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin

Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz tehdidi: Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin

10/03/2026, Salı
IHA
Tengsiri, Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İsrail gemilerine izin verilmeyeceğini vurguladı.
Tengsiri, Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İsrail gemilerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere izin verilmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, "İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi.

ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj

Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj verdi. Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı.



