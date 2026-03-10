Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pezeşkiyan'dan düşmanlara gözdağı: İran’ı yok etme hayali tarih bilmemektir

Pezeşkiyan'dan düşmanlara gözdağı: İran’ı yok etme hayali tarih bilmemektir

19:5810/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Pezeşkiyan, İran’ın tarih boyunca ayakta kaldığını vurguladı.
Pezeşkiyan, İran’ın tarih boyunca ayakta kaldığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin 6 bin yıllık köklü geçmişine dikkat çekti. Paylaşımında, tarih boyunca saldırganların gelip geçtiğini ancak İran’ın ayakta kaldığını vurguladı ve İran’ı yok etme hayaline kapılanların tarih bilmediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin köklü geçmişine vurgu yaparak, “İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır” ifadelerini kullandı.



#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#Savaş
#Tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...