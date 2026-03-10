Pezeşkiyan'dan düşmanlara gözdağı: İran’ı yok etme hayali tarih bilmemektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır” ifadelerini kullandı.