Pezeşkiyan'dan düşmanlara gözdağı: İran’ı yok etme hayali tarih bilmemektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin 6 bin yıllık köklü geçmişine dikkat çekti. Paylaşımında, tarih boyunca saldırganların gelip geçtiğini ancak İran’ın ayakta kaldığını vurguladı ve İran’ı yok etme hayaline kapılanların tarih bilmediğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasçısıdır. Tarihin zorlu sınavlarından geçerek, hiçbir güç bu tarihi ismi silmeyi başaramamıştır. İran'ı yok etme hayaline kapılan hiç kimse tarih bilmiyor demektir. Saldırganlar gelip geçmiştir; İran ise ayakta kalmıştır” ifadelerini kullandı.