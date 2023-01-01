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Diana’nın ikonik kazağı dudak uçuklatan fiyata satıldı: Hikayesi ortaya çıktı

Prenses Diana’nın “kara koyun” olarak bilinen ikonik kazağı, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede 1,14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) satıldı. Beyaz koyunlar arasında tek bir kara koyun bulunan kazağın Diana’nın Kraliyet ailesindeki dışlanmışlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

13:22 . 15/09/2023 Cuma
AA
Tekliflerin çevrimiçi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Tekliflerin çevrimiçi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Diana’nın ölümünün 26. yıl dönümünde 31 Ağustos'ta Sotheby's Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıkan kazak, 1.14 milyon dolara satıldı.

Bir çatı katında martta bulunan kazak, son yıllarda müzayedelerde Prenses Diana'yla bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan daha yüksek fiyata alıcı buldu.

İlk olarak 50 bin ile 80 bin dolar arasında değer biçilen kazağın yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.

Diana, ünlü kazağı 1981’de İngiltere Kralı 3’üncü Charles ile nişanlıyken birlikte gittikleri polo maçında giymiş, kazak dünya çapında ilgi görmüş ve markanın ikonik tasarımlarından biri haline gelmişti.

Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana’nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana’ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

Beyaz koyunlar arasında tek bir kara koyun bulunan kazağın gizli bir anlam taşıdığı öne sürülüyor. Kazaktaki kara koyunun Diana’nın Kraliyet ailesindeki dışlanmışlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

Kameralara ilk olarak 1981 yılında yansıyan kazaktan aslında iki tane olduğu ortaya çıktı. Ünlü kazağın Victoria ve Albert Müzesi'nde bir kopyası bulunuyor.

İlk kazağa ne oldu?

Buna göre henüz nişanlı olan Diana, polo maçından yalnızca birkaç hafta sonra ünlü kazağın yırtılmasına neden oldu. En sevdiği kazağının büyük hasar almasından dolayı çok üzgün olan Diana, hemen Buckingham Sarayı yetkililerine kazaktaki sorunun giderilmesi talebinde bulundu. Haftalar sonra, kazağın üreticisi olan küçük işletme, saraydan aldıkları resmi mektup karşısında şoke oldu. Diana'nın kazağının hasar almasından duyduğu üzüntünün belirtildiği mektupta "mümkünse yeni bir tane kazağın yapılması" ricası yer aldı.


  • İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybetmişti. Kazada, Diana'nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.



#Lady Diana
#İngiltere
#Avrupa
41 dakika önce
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