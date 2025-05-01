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DSÖ: İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor

DSÖ: İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor

16:561/05/2025, Perşembe
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'nin sınırlarında ilaçlar yardım kamyonlarında beklerken insanların önlenebilir hastalıktan öldüğünü bildirdi.

İsrail'in 2 aydır yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'deki durumun felaket seviyede kötü olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de 2 milyon insan açlıktan ölürken, 116 bin ton gıda sadece birkaç dakika uzaklıktaki sınırda engelleniyor. Artan saldırılar, tahliye emirleri, daralan insani alan ve yardım ablukası, zaten çökmüş bir sağlık sisteminde çok sayıda can kaybına neden oluyor." dedi.

Temel ilaçlar ve tıbbi malzemelerin tükendiğini belirten Ghebreyesus, yaşananların, zorlukla elde edilen iyileşme ve rehabilitasyon sürecini tersine çevirmekle tehdit ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hastanelere yapılan saldırılar, hastaların kendi güvenlikleri için endişelenerek sağlık hizmeti aramasını engelliyor. Saldırılar tesisleri hizmet dışı bırakarak nüfus için kritik bir yaşam hattını kesiyor. İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor. Dezenfektanlar sınırdaki kamyonlarda beklerken yaraları enfekte oluyor. İnsanların aç olduğunu, çocukların zayıf ve yetersiz beslendiğini ve bunun ömür boyu sürecek sonuçları olduğunu bilmek için zayıflamış çocukların fotoğraflarını görmemize gerek yok." diye konuştu. Gazze Şeridi'nde rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, insani yardıma erişim için acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

#DSÖ
#gazze
#insani yardım
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
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