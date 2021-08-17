Dünyanın en etkili Müslüman lideri Erdoğan: Türkiye'yi küresel güç yaptı

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın en etkili 500 Müslüman lideri" kitapçığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı.

'KÖKLÜ GELENEĞİN TAKİPÇİSİ'

Tanıtım yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarih boyunca sosyali kültürel ve dini farklılıkları zenginlik olarak gören köklü bir geleneğin takipçisiyiz" sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden küresel bir güç olarak ortaya çıkarttığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmadan ve ardından ikinci dönem başkanlığını bitirmeden önce, 11 yıl boyunca Türkiye'nin Başbakanıydı ve art arda üç seçim kazandı.

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'MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU'

Görev süresi boyunca Türkiye, benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, anayasal reform ve büyük bir küresel güç olarak yeniden bir araya geldi. Bütün bunlar, onun dünya sahnesindeki mazeretsiz sesi ve Müslüman meselelerine verdiği destekle birleştiğinde, dünya çapındaki Müslümanları kazandı.

'OLAĞANÜSTÜ POPÜLARİTESİ VAR'

Cumhurbaşkanı: Erdoğan 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52,5 oy aldı (seçime katılım yüzde 86'ydı). Bu, olağanüstü popülaritesinin ve başarısının bir devamıydı.

'AYASOFYA'YI CAMİYE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Konstantinopolis'in ataerkil katedrali olarak 537 yılında inşa edilen Ayasofya, 1453'te fethedilmesinin ardından camiye dönüştürülmüştür. Temmuz 2020'de Erdoğan, Atatürk'ün kararını geri aldı ve çoğu Müslüman tarafından kutlanan bir karar olan Ayasofya'yı cami olarak yeniden sınıflandırdı.

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'FİLM ENDÜSTRİSİ TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜ'

Türk film endüstrisi, Türkiye'nin Müslüman dünyasındaki etkisinin artmasında büyük rol oynamıştır. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Abdülhamid ile ilgili tarihi dramalar Arap dünyasında oldukça popülerdi, ancak Ertuğrul ile ilgili drama (Diriliş: Ertuğrul). Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun efsanevi babası bu nüfuzunu yoğunlaştırmış ve genişletmiştir. Diğer Müslüman ülkelerin liderleri, vatandaşlarını sadece onu izlemeye teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda kendi yerli dramalarını geliştirmek için bir model olarak aldı.

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