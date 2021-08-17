Dünya Dünyanın en etkili Müslüman lideri Erdoğan Türkiyeyi küresel güç yaptı
ORTADOĞU

Dünyanın en etkili Müslüman lideri Erdoğan: Türkiye'yi küresel güç yaptı

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, dünyanın en etkili Müslüman lideri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan tanıtım yazısında "Görev süresi boyunca Türkiye benzeri görülmemiş ekonomik büyüme ve büyük bir küresel güç olarak yeniden ortaya çıktı. Müslümanların meselelerine verdiği destek, ona dünya çapındaki Müslümanları kazandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en etkili Müslüman lideri Erdoğan: Türkiyeyi küresel güç yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın en etkili 500 Müslüman lideri" kitapçığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı.

'KÖKLÜ GELENEĞİN TAKİPÇİSİ'

Tanıtım yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarih boyunca sosyali kültürel ve dini farklılıkları zenginlik olarak gören köklü bir geleneğin takipçisiyiz" sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden küresel bir güç olarak ortaya çıkarttığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmadan ve ardından ikinci dönem başkanlığını bitirmeden önce, 11 yıl boyunca Türkiye'nin Başbakanıydı ve art arda üç seçim kazandı.

'MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU'

Görev süresi boyunca Türkiye, benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, anayasal reform ve büyük bir küresel güç olarak yeniden bir araya geldi. Bütün bunlar, onun dünya sahnesindeki mazeretsiz sesi ve Müslüman meselelerine verdiği destekle birleştiğinde, dünya çapındaki Müslümanları kazandı.

'OLAĞANÜSTÜ POPÜLARİTESİ VAR'

Cumhurbaşkanı: Erdoğan 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52,5 oy aldı (seçime katılım yüzde 86'ydı). Bu, olağanüstü popülaritesinin ve başarısının bir devamıydı.

One Minute çıkışının üstünden 10 yıl geçti
OYNAT 02:19
One Minute çıkışının üstünden 10 yıl geçti
Tarih: 29 Ocak 2009. İsviçre'nin Davos köyünde, düzenlenen 'Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli' panelinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'One Minute' çıkışı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Tam 10 yıl geçti ancak o görüntü hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

'AYASOFYA'YI CAMİYE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Konstantinopolis'in ataerkil katedrali olarak 537 yılında inşa edilen Ayasofya, 1453'te fethedilmesinin ardından camiye dönüştürülmüştür. Temmuz 2020'de Erdoğan, Atatürk'ün kararını geri aldı ve çoğu Müslüman tarafından kutlanan bir karar olan Ayasofya'yı cami olarak yeniden sınıflandırdı.

'FİLM ENDÜSTRİSİ TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜ'

Türk film endüstrisi, Türkiye'nin Müslüman dünyasındaki etkisinin artmasında büyük rol oynamıştır. Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Abdülhamid ile ilgili tarihi dramalar Arap dünyasında oldukça popülerdi, ancak Ertuğrul ile ilgili drama (Diriliş: Ertuğrul). Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun efsanevi babası bu nüfuzunu yoğunlaştırmış ve genişletmiştir. Diğer Müslüman ülkelerin liderleri, vatandaşlarını sadece onu izlemeye teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda kendi yerli dramalarını geliştirmek için bir model olarak aldı.

Rum medyası: Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı
DÜNYA
Rum medyası: Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki: Sen ne zamandan beri benim talimatla iş yaptığımı gördün

Alman politikacı Roth: Erdoğan bizi ciddiye almıyor Demirtaş kararını Türkiye uygulamıyor
DÜNYA
Alman politikacı Roth: Erdoğan bizi ciddiye almıyor Demirtaş kararını Türkiye uygulamıyor
Abone Ol Google News
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.
Türkiyenin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Beklenen özür açıklaması geldi

Beklenen özür açıklaması geldi

Evinden sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.