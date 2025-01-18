Emevi Camii’nde YPG protestosu

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii’nde altıncı defa kılınan cuma namazı sonrası bir grup Suriyeli sivil, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi. Gösteride, “Biz bu ülkenin çocuklarıyız, PKK'nın ülkemizden çıkmasını istiyoruz", "Katil SDG düşsün" ve "SDG'nin himayesi altındakiler bizi temsil edemez" sloganları atıldı.

ÇOCUKLARI KATLETTİLER

Gösteriye katılan Hamid Ali, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 8 yıldır ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, “Çocukları katlettiler, yolları kapattılar, elektrik yok. Petrol nereye gidiyor? Petrol bu ülkenin serveti. Bu serveti halka dağıtmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. PKK/YPG işgalindeki bölgelerde insanların akşamları evlerinden çıkamaz olduğunu dile getiren Ali, “Akşam 20.00'den sonra dışarı çıkanları yakalayıp silah altına alıyorlar” diye konuştu. PKK/YPG'nin Suriye'den çıkmasını istediklerini vurgulayan Ali, sözlerini şöyle tamamlandı: “Barış istiyoruz. Ülkenin parçalanmasını değil.”

BURAYI İŞGALDEN KURTARIN

Gösteriye katılan Halepli Ali Şabani de “Bize karşı birçok suç işlediler. Anlatılmaz. Tüm topraklar kurtarıldı ancak onlar halen (Fırat'ın doğusunda) oradalar” şeklinde konuştu. Şabani, bölgelerinin PKK/YPG işgalinden kurtarılması için çağrı yaptı.

YPG’YE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Protestoculardan Abdulkerim el-Haşimi ise şu ifadeleri kullandı: “Onların toprakları yok. Kandil Dağı'ndan bize geldiler. Suriye bölünmeyecek, Türkiye bölünmeyecek, Suriye ve Türk halkı birdir, Müslüman'dır ve kardeştir. Çocuklarımız, paramız ve sahip olduğumuz her şey için bu sapkın örgüte karşı mücadele edeceğiz. Esed rejimine karşı ayaklandık ve ülkemizi kurtardık. Şimdi Arap Yarımadası'nda, Hasaka'da ve Kamışlı'da ne yapıyorsunuz?” Haşimi, “Kürtlerin, PKK/YGP ile alakası yoktur. Onurlu Kürtler, bu grubu reddeder” dedi.







