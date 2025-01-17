Suriye’de yeni yönetime desteğimiz tam

Suriye ile yeni yönetimle güvenlik alanında ortak yol haritası çalışılacak. Dışişleri Bakanlığı’nda önceki gün Suriye ile yapılan 3+3 formatındaki toplantıya ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirttiler” dedi.





TEKNİK ÇALIŞMA GEREKİYOR

Suriye’ye hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini vurgulayan kaynaklar, şöyle devam etti: “Öncelikle teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.” Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasıyla ile ilgili şunları söyledi:





SİVİLLER PAZARLIK KONUSU OLAMAZ

“Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir.”





TEĞMENLER KARARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’nun dün saat 14’te toplandığını belirten kaynaklar, “Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır.

Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.





Bir haftada 62 terörist etkisiz

Zeki Aktürk

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ile ilgili bazı bilgileri paylaştı. Tuğamiral Aktürk, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3 bin 226 (Irak’ın kuzeyi 1.539, Suriye’nin kuzeyi 1.687) teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.



