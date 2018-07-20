FETÖ’nün prensine şok

Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor. İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.

İngiltere, FETÖ'nün en büyük finansörü firari Akın İpek'e darbeyi indirdi. Elebaşı Fetullah Gülen'in prensi İpek'le hakkında ev hapsi kararı verdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “FETÖ'nün çatı davasında” yargılanan firari Akın İpek'le ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

ÇATI DAVADA YARGILANIYOR

FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle 10 milyar dolar değerindeki 18 şirketine el konulan firari Akın İpek'in hakkında Ankara'da açılmış 2 önemli dava bulunuyor. Koza-İpek Holding davasının sanıkları arasında yer alan kaçak Akın İpek, aynı zamanda, teröristbaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanığı olduğu 73 sanıklı FETÖ çatı davasında yargılanıyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çatı davası kapsamında İngiltere'den iadesi talep edilen İpek'e darbe indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiltere, İpek'in iadesine ilişkin süreci hızlandırdı.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

İngiliz makamları, İpek hakkında, iade edilip edilmeyeceğine karar vermeden önce kaçma ihtimaline karşı gözaltı kararı çıkardı. Bu kararın da Erdoğan'ın ziyaretinden 9 gün sonra verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan İpek, daha sonra polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

İngiliz mahkemesi, “50 bin pound nakdi kefalet ve aksine hareket etmesi halinde tutuklanacağı ve tüm mal varlığına el konacağı” ihtarıyla çeşitli yükümlülükler karşılığında firari FETÖ sanığı Akın İpek'i serbest bıraktı.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Mahkeme ayrıca, kaçma ihtimaline karşı İpek'in pasaportuna el koydu. Mahkeme, kararında, geçerli pasaportunu İngiliz makamlarına teslim etmesini emrederken, başka bir pasaport ya da aynı değerde belge almasını yasakladı.

TELEFONUNU KAPATAMAYACAK

Aynı kararla mahkeme, firari İpek'e cep telefonunu 24 saat açık ve şarjı dolu olarak tutmasını da hükme bağladı. Mahkeme ayrıca, iş seyahatleri de dahil olmak üzere kaçak İpek'in Londra'dan ayrılmamasını, evinden başka bir yerde geceyi geçirmemesini de karar altına aldı.

Öte yandan, İngiliz Mahkemesi'nin Türkiye'nin iade talebini 26 Haziran 2018'de usulden incelediği öğrenildi. Ön incelemesini yapan mahkeme, iade talebini İngiliz kanunlarına uygun buldu. Mahkeme, İpek'in Türkiye'yi iade edilip edilmeyeceğine ise eylül ayında yapacağı duruşmayla karar verecek. Duruşmanın 4 gün süreceği ifade ediliyor. İpek hakkında ciddi yaptırımlar uygulayan İngiliz makamlarının, bu duruşmanın ardından İpek'i Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.

ÖZEL UÇAKLA KAÇMIŞTI

Akın İpek, kendisine düzenlenecek operasyonu haber alarak 30 Ağustos 2015 tarihinde özel uçakla Londra'ya kaçtı. 24 Mart 2014'te Londra'da Koza LTD isimli şirketi kuran İpek, AK Parti'nin zaferle çıktığı 30 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra söz konusu şirkete 60 milyon pound transfer etti.