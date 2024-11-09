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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'a mesaj: Barış için hazırız

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'a mesaj: Barış için hazırız

00:389/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
AA
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Arşiv - Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.
Arşiv - Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa varmak için ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.


#Donald Trump
#Mahmud Abbas
#Filistin
#Barış

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