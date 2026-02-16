Filistin tepkisi devlere geri adım attırdı

Benzer bir geri adım da video paylaşım devi YouTube’dan geldi. İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımlarıyla bilinen ABD’li aktivist Guy Christensen’in kapatılan hesabı, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından yeniden açıldı. Christensen, X üzerinden yaptığı açıklamada, hesabının ve gelirinin iade edildiğini belirterek bunun “kolektif eylem ve dayanışmanın gücü” olduğunu vurguladı. Her iki gelişme de, Filistin’e destek veren çevrimiçi toplulukların dijital platformlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Sosyal medya devlerinin içerik politikaları bir kez daha tartışmaya açılırken, kullanıcı baskısının teknoloji şirketlerinin kararlarında belirleyici olabileceği yorumları yapılıyor.