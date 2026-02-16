Filistin tepkisi devlere geri adım attırdı

Dijital dünyada Filistin’e destek içerikleri etrafında büyüyen tartışmalar, iki büyük platformun geri adım atmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Filistinli-Avustralyalı yazılım mühendisi Issam Hijazi tarafından TikTok’a alternatif olarak geliştirilen UpScrolled uygulaması, kısa süreli askıya alınmasının ardından gelen büyük tepki sonucu Google Play Store’da yeniden erişime açıldı. Platform, ABD merkezli sosyal medya ağı Google’ın uygulama mağazasında yaşanan kesintinin “yakın iş birliği” sonrası giderildiğini duyurdu. Haziran 2025’te kullanıma sunulan UpScrolled, özellikle Filistin yanlısı içeriklerin ana akım platformlarda “gölge yasaklamaya” maruz kaldığı iddialarının arttığı bir dönemde öne çıktı. Uygulamanın kullanıcı sayısı bir hafta içinde 150 binden milyonlara yükseldi.
Kolektif eylem ve dayanışmanın gücü
Benzer bir geri adım da video paylaşım devi YouTube’dan geldi. İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımlarıyla bilinen ABD’li aktivist Guy Christensen’in kapatılan hesabı, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından yeniden açıldı. Christensen, X üzerinden yaptığı açıklamada, hesabının ve gelirinin iade edildiğini belirterek bunun “kolektif eylem ve dayanışmanın gücü” olduğunu vurguladı. Her iki gelişme de, Filistin’e destek veren çevrimiçi toplulukların dijital platformlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Sosyal medya devlerinin içerik politikaları bir kez daha tartışmaya açılırken, kullanıcı baskısının teknoloji şirketlerinin kararlarında belirleyici olabileceği yorumları yapılıyor.