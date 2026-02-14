Filistin Ramazan'a mahzun giriyor

Yeni Şafak
04:0014/02/2026, Cumartesi
Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh İkrime Sabri, işgalci İsrail'in artan baskıları nedeniyle bu yıl Mescid-i Aksa'ya girişlerin daha düşük olacağını söyledi. Sabri, İsrail’in Batı Şeria’ya ilişkin kararlarının, onlarca genci Mescid-i Aksa'dan uzaklaştıracağını belirtti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh İkrime Sabri, işgalci İsrail’in Ramazan ayı yaklaşırken Kudüs’te artırdığı baskılara ilişkin bilgi verdi. İsrail'in kararları nedeniyle bu yıl Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin sayısının önceki yıllara göre daha düşük olacağını belirtti. İsrail’in Batı Şeria’ya ilişkin aldığı son kararlara dikkat çeken Sabri, bu kararlar nedeniyle, onlarca gencin bu Ramazan Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılacağını belirterek, "İsrailli yetkililer Batı Şeria'dan ibadet için gelenlere hiçbir taviz verilmeyeceğini açıkladı. Bu, kısıtlamaların sıkılaştırıldığı anlamına geliyor. Bu, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kişi sayısının önceki yıllara göre daha düşük olacağı anlamına geliyor" dedi. Yıllardır aleni olarak Aksa'ya baskın düzenlenmesi, kışkırtıcı şekilde dualar edilmesi, şofar (Yahudilerin bayramlarda çaldığı koç veya keçi boynuzundan yapılmış boru) kullanılması çağrısı yapan İsrail'deki sağcı hükümetin, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan planını uygulamaya koymak istediğini dile getiren Sabri, İsrail'in 2017 yılında Mescid-i Aksa'ya kapı dedektörleri yerleştirmekte başarısız olduktan sonra aşamalı olarak Aksa'yı kontrol altına alma planını hayata geçirdiğini kaydetti. Batı Şeria'dan yüz binlerce Filistinli her yıl, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet için Doğu Kudüs'e akın ediyor. Ancak İsrail makamları, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria sakinlerinin Kudüs'e ulaşmasına ciddi kısıtlamalar getiriyor.



#Filistin
#Gazze
#Ramazan
