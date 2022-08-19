Dünya Filistinli Abide Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor
ORTADOĞU

Filistinli Abide Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesinin tam ortasında, tehlikelere aldırmadan yaşayan Filistinli Muhammed Abide (60), babasından miras kalan araziyi korumaya çalışıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Filistinli Abide Yahudi yerleşim birimlerinin ortasında vatan toprağını koruyor
Arşiv.

Abide'yle beraber üç aile daha, Beytüllahim'de, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgalinden önce inşa edilmiş evlerde yaşıyor.

Abide'nin, babasından miras kalan ve üzüm, elma ve zeytin bahçelerine dönüştürdüğü 38 dönümlük arazisi, Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminin ortasında yer alıyor.

Gush Etzion yerleşim birimi, ilki 1967'de Batı Şeria'nın İsrail işgaliyle başlayan 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini içeriyor.

Direniş toprakta sebattan geçiyor

Toprağına sahip çıkmak için çaba gösterdiğini, tarım yoluyla ona yatırım yaparak topraklarını koruyabildiğini belirten Abide, "Toprağınızda sebat ederek ve ağaç dikerek her şeye direnebilirsiniz." diye konuştu.

Abide, "Şu anda elma ve üzüm başta olmak üzere çeşitli meyvelerin yetiştiği bahçelerin bulunduğu bu toprakları geri almak için çok para harcadım." ifadesini kullandı.

Filistinli çiftçi, İsrail askerlerinin Beytüllahim'e baskın yaparak Doğuş Kilisesi'ne sığınan silahlı Filistinlileri kuşattığı dönemde, 2002 yılında, ateş açması sonucu annesini ve erkek kardeşini kaybettiğini aktardı.

Toprağına kalpten bağlı bir çiftçi

Toprağının çok bereketli olduğuna dikkati çeken Filistinli Abide, burada ekip biçtiklerini ve doğanın kendilerine sunduğu meyvelerle beslendiklerini belirtti.

Çiftliğinin de bir ruhu olduğunu hissettiğini aktaran Abide, çiftliğinde her türlü meyvenin yetiştiğini ve Filistinlileri beslediğini vurguladı.

Yaşadığı omurga hastalığı sebebiyle bu topraklarda çalışmaktan uzak kalmaktan acı duyduğunu ifade eden Abide, bu sene çiftliğinde 3'ü kalıcı olmak üzere 14 işçi çalıştırdığını anlattı.

Arazisinin dört bir yanı yerleşim birimleriyle çevrili

İsrail'in 1993 yılında kendi arazisi çevresinde yerleşim birimleri inşa etmeye başladığına dikkati çeken Abide, bugün gelinen aşamada arazinin dört bir yanının yerleşim birimleriyle çevrili olduğunu kaydetti.

Üzüm bağı ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçesinde yürüyerek, yerleşim biriminin başladığı duvarı gösteren Abide, "İşte bu işgalci İsrail, Filistin topraklarını çaldı, üzerine yerleşimciler için konutlar inşa etti. Yerleşim birimlerini sürekli genişletiyorlar ve Filistinli çiftçileri hedef alıyorlar. Hayatım boyunca direndim. Topraklarıma karşılık teklif ettikleri büyük meblağları reddettim. Öldürme, hapis tehditlerine boyun eğmedim." diye konuştu.

"Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz"

Abide, yine arazisi için gelen İsrailli bir yetkiliye, "Burası benim topraklarım. Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz." dediğini aktardı.

Arazinin çevresinde yerleşim birimleri olduğu için yine yerleşim biriminden geçen ara bir yol kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Abide, bu yolda son yıllarda Filistinlilere araçla çarptıklarını, bıçakladıklarını ve öldürdüklerini söyledi.

Ana caddede ise İsrail askerlerinin bulunduğunu aktaran Abide, oğluna topraklarını korumayı vasiyet ettiğini belirtti.

Abide, "Bu topraklar bana babamın emanetiydi. Benden sonra da torunlarıma emanet olacak." dedi.

"İsrail inşaat yapmamıza izin vermiyor"

Evini 1967 yılından önce inşa ettiklerini ifade eden Abide, "Ben burada toprak sahibiyim ama İsrail inşaat yapmamıza izin vermiyor. Etrafımda dünyanın farklı yerlerinden gelmiş yerleşimciler var; ev, apartman yapıyorlar. İsrail uçakları fotoğrafladığı için eve ilave yapamıyoruz hiçbir şekilde." diye konuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinli avukatlar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti
DÜNYA
Filistinli avukatlar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti

Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
FOTOĞRAF 25
Title
\"İşgal Çocukları Öldürüyor\" sloganıyla düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, medya ve resmi kurumlardan toplam 22 kuruluş katıldı.
Title
Filistinli sanatçılar, Gazze sahilinde 100 metre uzunluğundaki saha üzerine kumları kullanarak İsrail'in öldürdüğü 17 çocuğun isimlerini yazdı.
Title
Etkinlikte ayrıca, İsrail tarafından öldürülen yaşıtlarının fotoğraflarını taşıyan onlarca Filistinli çocuk, İsrail'in onlara yönelik ihlallerini kınayan pankartlarla eylem yaptı.
Title
Filistinli insan hakları savunucusu Salah Abdulati, etkinlik sırasında yaptığı konuşmasına şu sözleriyle başladı:<br><br>\"İsrail'in suçlarını affetmeyeceğimizi söylemeye geldik. İsrail'in suçlarını ortaya çıkarmak için ulusal ve uluslararası tüm çabaları sürdürmeye ve işgalin önde gelenlerinin hesap vermesini sağlamaya kararlıyız.\"
Title
Filistinli çocukların, dünyadaki diğer tüm insanlar gibi bir insan olduğunu ve tüm uluslararası normlar ve yasalar tarafından güvence altına alınan haklara sahip olduğunu vurgulayan Abdulati, uluslararası toplumun \"sessizliği ve çifte standardının\" İsrail'in cezasız kalmasına izin verdiğine işaret etti.<br><br>
Title
Abdulati, uluslararası toplumu \"rolünü oynamaya ve İsrail'in yöneticilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sorgulamaya\" çağırdı.
Title
Gazze Şeridi'ndeki hükümete ait Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf ise İsrail'in çocukları kasıtlı olarak öldürdüğünü vurguladı.
Title
İsrail'in, 20 yıl boyunca 2 bin 200 Filistinli çocuğu öldürdüğünü belirten Maruf, işkence ve tıbbi ihmalden muzdarip 180 çocuğun ise İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğunu söyledi.
Title
Maruf, \"İsrail çocukları kasıtlı olarak öldürüyor ve onları hiç önemsemiyor. İsrailli caninin çocuklara karşı yaptıklarının cezasını acil bir şekilde çekmesini umuyoruz.\" diye konuştu.
Title
İsrail'in Gazze'ye saldırısı<br><br>İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.
Title
İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın \"saldırı hazırlığında olduğu\" iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.
Title
Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.
Title
Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.
Title
Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Gazze Şeridi'nin plajı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son askeri operasyonda öldürdüğü Filistinli çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı.
Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.
Bakan Özer: İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

​Bir ilin tarihini değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.