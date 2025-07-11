Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard: Rusya Fransa'yı Avrupa'da baş düşmanı olarak görüyor

Burkhard, Fransa'nın şu anda Rusya tarafından doğrudan bir saldırı tehdidi altında olmadığını, ancak Putin'in hibrit savaş yürütmek için dezenformasyon, siber saldırılar ve casusluk gibi birçok başka seçeneğe sahip olduğunu söyledi. Burkhard, tüm bunların Rusya'nın

"güçlü bir tehlike"

olarak şu anda sürdürdüğü faaliyetler olduğunu, bunların arasında deniz altı altyapısına sabotaj, Fransa'da dezenformasyon kampanyaları ve casusluk eylemleri gibi yöntemlerin bulunduğunu dile getirdi. Burkhard, Fransa'nın artık Rusya'ya karşı kendini birden fazla cephede savunmak zorunda olduğunu vurguladı. Burkhard, Rus uydularının uzaydaki manevralarının

"uydularının yörüngelerini engellemek ve onları gözetlemek"