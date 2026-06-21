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Fransa'da aşırı sıcak havalar eğitimi de vurdu: Yarın 845 okul kapalı olacak

Fransa'da aşırı sıcak havalar eğitimi de vurdu: Yarın 845 okul kapalı olacak

20:5821/06/2026, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 49 vilayette kırmızı, 40 vilayette turuncu alarm uygulanacak. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye ulaşması nedeniyle 845 okul kapatılırken, 1800 okulda ise eğitim saatleri değiştirilecek.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okulun kapalı olacağı belirtildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.

Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti.

Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.


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