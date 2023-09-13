Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: Yasal sınırı aşıyor

Teknoloji devi Apple, 12 Eylül Salı günü düzenlediği 'Wonderlust' lansmanı ile iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'u tanıttı. Düzenlenen etkinlik sonrasında iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri kullanıcılarının gündemini meşgul etmeye başladı. iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri ile satışa sunulacak iPhone 15 serisi fiyatı ve özellikleri ile iPhone kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. İşte iPhone 15 özellikleri, Türkiye satış fiyatı ve Wonderlust etkinliğinde tanıtılan her şey...