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Dünya

Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: Yasal sınırı aşıyor

iPhone 12 model telefon satışı Fransa'da yasaklandı. Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğini belirterek ikinci bir emre kadar satışların durdurulduğunu duyurdu.

Seren Som
14:35 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AiPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Apple güncelleme getirene kadar yasak

ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar yasağın devam edeceğini belirten Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için de Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Yasal radyasyon sınırını geçiyor

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

  • Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu.



#Fransa
#İphone
#İphone 12
#Apple
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