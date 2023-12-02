Fransa'da İsrail'i destekleyen süpermarket zincirine yönelik boykot çağrısı

Filistin yanlıları, eş zamanlı olarak uluslararası süpermarket zincirinin Montreuil, Saint-Denis ve Aubervilliers şubeleri önünde toplandı.





Auberviliers'deki alışveriş merkezinin önünde toplanan Filistin destekçileri, uluslararası market zincirinin İsrail ordusuna ücretsiz teslimatları nedeniyle boykota başladıklarını açıkladı.





Göstericiler, alışveriş yapmaya gelenleri vazgeçirmek için "İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları" anlatan ve insanları farkındalığa çağıran broşürler dağıttı.

Marketin bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri, Filistin destekçilerini alandan uzaklaştı rdı.





Gösteriye katılanlardan Selim, AA muhabirine yaptığı açıklama, Filistin davasını desteklemek için burada olduğunu söyledi.





Filistin toprağı Batı Şeria'da, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilere hizmet veren ve 7 Ekim'den bu yana 15 bin Filistinliyi öldüren İsrail ordusuna ücretsiz gıda desteği sağlayan" süpermarket zincirini boykot ettiklerini belirten Selim, "Bugün Filistin'deki soykırıma suç ortağı olmamak ve Filistinlilerin boykot çağrılarına destek vermek için burada toplandık." dedi.





Selim, bu tür boykotların İsrail ordusunu zorda bıraktığını ve İsrail'in bununla başa çıkmak için bütçesinden yüklü kaynak ayırdığını kaydetti.





Markete gelen müşterilere İsrail ordusunun Filistin'deki katliamlarını anlattıklarını, birçok kişiyi artık buradan alışveriş yapmamaya ikna ettiklerini dile getiren Selim, bugün ayrıca Paris'te Filistin'e destek için gösteri düzenleneceğini belirtti.





Selim, Filistin'deki işgali ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini kınadıklarını ifade ederek, "Bugün Fransa dahil Avrupa Birliği ülkeleri, isterlerse katliamın sonlandırılmasını sağlayabilir ama tersi oluyor, onlar İsrail'e silah desteği veriyor. Avrupalı ve ABD'li şirketler sömürge ve apartheidin devamını sağlıyor. Bunlara suç ortağı olmak istemiyoruz." diye konuştu.





Göstericilerden Neva da Filistin'de olanları anlatarak insanların farkındalığını artırmak için süpermarket önünde toplandıklarını söyledi.





Neva, boykotları aracılığıyla, İsrail devletinin şu an büyük çabalarla yürüttüğü ve Fransız medyasının da benimsediği propagandaya karşı önlem almayı amaçladıklarını anlatarak, "Boykotun önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü İsrail'in bütçesine dokunuyor. Çünkü parası azaldığında ve maddi destek sağlanmazsa İsrail zorlanacak." dedi.

Fransa'da birçok markanın, katliamlarına rağmen İsrail'e destek verdiğini dile getiren Neva, bu şirketlerin Ukrayna ile gösterdikleri dayanışmayı Filistinlilerden esirgediğini kaydetti.











