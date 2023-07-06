Fransa'da isyanı körükleyecek çağrı: Onlarcası harekete geçti

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin ölümünün ardından ülkenin dört bir yanına yayılan protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede 90'a yakın kurum ve kuruluş yaptığı açıklamada, Nael'in öldürülmesine tepki olarak ülke genelinde kitlesel eylem protesto çağrısında bulundu.

Fransa'da geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede olaylar patlak verdi. Sokaklara inen göstericiler, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı, durum kontrolden iyice çıktı.

90'a yakın kurumdan ortak açıklama

Ülke genelinde olaylar devam ederken, Fransa'da 90'a yakın kurum ve kuruluşlar, "Ülkemiz yasta ve öfkeli" başlığıyla ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, polisin Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da Nael M. isimli genci yakın mesafeden vurarak öldürdüğü anımsatıldı. Nael'in öldürülmesinin, Fransız devletinin yıllardır belirli toplumsal gruplara yönelik ayrımcı ve güvenlikçi politikalarının yansıması olduğuna dikkati çekilen açıklamada, hükümete, emniyet teşkilatında ve polisin kullandığı yöntemlerde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısı yapıldı.

"Kitlesel protesto" çağrısı

Açıklamada, "Halk ile polis arasındaki ayrışma, uzun süredir devam eden adaletsizlik, ön yargı, şiddet, ayrımcılık, cinsiyetçilik ile toplumu saran ve hala kökü kazınmamış sistemik ırkçılığın izini taşıyan tarihe dayanıyor." ifadesine yer verildi. 8 Temmuz Cumartesi ülke genelinde kitlesel protesto yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, 2017'de yürürlüğe giren ve kolluk kuvvetlerinin hangi durumlarda silah kullanabileceğine ilişkin kuralları gevşettiği belirtilen yasanın yürürlükten kaldırılması talep edildi.

Yaklaşık 30 bin nokta kundaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 27 Haziran'da patlak veren ve günlerce polis müdahalesiyle bastırılmaya çalışılan gösterilere ilişkin Senato komisyonuna ifade verdi. Gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığını aktaran Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti. Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı. Ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

Polise dron kullanma izni

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu.

Olaylar başka ülkelere de sıçradı

Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı. İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.







