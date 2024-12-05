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Halep'te yeni başlangıç: Günlük hayat akışında

Halep'te yeni başlangıç: Günlük hayat akışında

04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor.
Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor.

Suriyeli muhalif grupların, Esed rejiminden aldıkları Halep’te günlük yaşam normale dönüyor. Halk pazarda alışveriş yapıyor. Şehrin güney mahalleleri ile merkezde büyük bir yoğunluk var. Yoğunluğun bir nedeni de Halep’i terk etmek zorunda kalanların yıllar sonra dönmesi. Halepli Ahmet Mustafa “Bir ay içinde geri dönüşler başlayacak. Türkiye’deki yakınlarım da dönmeyi düşünüyor” dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep’te hayat normal akışında ilerliyor. Esed rejimi karşıtı silahlı grupların 30 Kasım'da Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü kontrolüne alması, bölge halkı ve yerinden edilenler için yeni bir başlangıç oldu. Halihazırda kentin güney mahalleleri ile merkezde, kuzey mahallelere kıyasla daha yoğun hareketlilik gözlemleniyor. Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan merkezdeki Cemiliyye Mahallesi'nde sivillerin pazara inerek alışveriş yaptığı görüldü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki işgali sürüyor ve PKK/YPG'li teröristler yüksek binalara konuşlanmış durumda. Bu nedenle siviller Leyramon, Hüllük ve Bostanbaşı gibi mahallelerdeki evlerine dönmeye çekiniyor.


TERSİNE GÖÇ OLACAK

Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Çobanbey Türkmenlerinden Burhan Süleyman, rejim güçlerinin kentten çıkarılmasının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Süleyman, "Türkiye'deki yakınlarımız ve arkadaşlarımız Halep'e gelsinler. Türkiye'deki akrabalarımızla konuştuğumuzda Halep'e döneceklerini söylediler" dedi. 40 yıldır Halep'te yaşadığını anlatan Ahmet Mustafa “Buradan Türkiye ve Avrupa'daki kardeşlerime sesleniyorum; bir ay içinde geri dönüşler başlayacak. Türkiye'deki yakınlarım da dönmeyi düşünüyor. Buraya ters göç olacak” ifadelerini kullandı.


#Suriye
#Halep
#halk

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