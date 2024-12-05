Halep'te yeni başlangıç: Günlük hayat akışında

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep’te hayat normal akışında ilerliyor. Esed rejimi karşıtı silahlı grupların 30 Kasım'da Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü kontrolüne alması, bölge halkı ve yerinden edilenler için yeni bir başlangıç oldu. Halihazırda kentin güney mahalleleri ile merkezde, kuzey mahallelere kıyasla daha yoğun hareketlilik gözlemleniyor. Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan merkezdeki Cemiliyye Mahallesi'nde sivillerin pazara inerek alışveriş yaptığı görüldü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki işgali sürüyor ve PKK/YPG'li teröristler yüksek binalara konuşlanmış durumda. Bu nedenle siviller Leyramon, Hüllük ve Bostanbaşı gibi mahallelerdeki evlerine dönmeye çekiniyor.