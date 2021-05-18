Hindistan'da kasırga nedeniyle gemi battı: 127 kişi aranıyor!

Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu.
Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 127 kişi bulunuyordu.
Hint donanması 127 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu.
Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 127 kişi bulunuyordu.
Hint donanması 127 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
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