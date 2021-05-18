Dünya Hindistanda kasırga nedeniyle gemi battı 127 kişi aranıyor
ASYA

Hindistan'da kasırga nedeniyle gemi battı: 127 kişi aranıyor!

Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga nedeniyle bir gemi battı. Gemide bulunan 127 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Hindistanda kasırga nedeniyle gemi battı: 127 kişi aranıyor!
Foto/arşiv

Hindistan'ı etkisi altına alan kasırga bir geminin batmasına neden oldu.

Bombay kıyıları açıklarında sürüklendikten sonra batan gemide 127 kişi bulunuyordu.

Hint donanması 127 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

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