Hindistan'da kasırga nedeniyle gemi battı: 127 kişi aranıyor!

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması: Durum endişe verici

Filistin’deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son zamanlarda tırmanan çatışmalarda sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini içeren düzinelerce olayın da meydana geldiğine dikkat çekerek, bu durumun kontrol edilemez bir güvenliği ve insani krizi açığa çıkarabileceği konusunda uyardı.