Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.





Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.





Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.





Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.





Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.







