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İlk gün siyah duman yükseldi, Papalık seçiminde 2. tur: Yeni Papa kim olacak?

İlk gün siyah duman yükseldi, Papalık seçiminde 2. tur: Yeni Papa kim olacak?

11:148/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Vatikan'da siyah duman: Yeni Papa seçiminde gözler ikinci turda
Vatikan'da siyah duman: Yeni Papa seçiminde gözler ikinci turda

Katolik Kilisesi’nin ruhani liderini seçecek olan Konklav süreci, geçtiğimiz gün Vatikan’da başladı. Sistine Şapeli’nin ihtişamlı duvarları arasında toplanan kardinal seçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen bakışlar eşliğinde yeni Papa’yı belirlemek üzere kapılarını dış dünyaya kapattı. Ancak ilk turdan sonuç çıkmayınca gözler bugün gerçekleşecek ikinci tura çevrildi.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.


Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.


Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.


Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.


Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.



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