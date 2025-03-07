İran ile İngiltere arasında 'FIRS' gerilimi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Karara, İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis'in İran'ı "Yabancı Etki Kayıt Planı'nın" (FIRS) en üst kategorisine dahil etmesi gerekçe gösterildi. İran, bu planın gelişmiş kademesine alınan ilk ülke olmuştu.
İran ile İngiltere arasında diplomatik hareketlilik yaşandı. Tahran yönetimi, İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis'in Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı da dahil olmak üzere İran devletinin tamamını yakında yürürlüğe girecek olan Yabancı Etki Kayıt Planı'nın (FIRS) en üst kategorisine dahil etme kararına tepki olarak İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
"İngiltere'nin taraflı tutumu ve asılsız iddiaları..."
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shorter ise konuyu Londra'ya ileteceğini belirtti.
İngiltere'den Yabancı Etki Kayıt Planı'nda İran ilk ülke oldu
Bakan Jarvis'in açıklaması
İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, salı günü yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı da dahil olmak üzere İran devletinin tamamının Yabancı Etki Kayıt Planı'nın en üst kategorisine alınacağını duyurarak, "Hükümet, İran'dan gelen tehditleri engellemek ve etkisini azaltmak için istihbarat ve güvenlik birimlerine gerekli tüm yetkileri sağlamaya kararlıdır" ifadelerini kullanmıştı.