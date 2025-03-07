İran ile İngiltere arasında 'FIRS' gerilimi: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İngiltere, siyasi yapısını gizli yabancı etkilere karşı korumayı amaçlayan iki aşamalı bir sistem olan Yabancı Etki Kayıt Planı'nı (FIRS) hayata geçiriyor. Bu plan, ulusal güvenlik açısından risk oluşturan yabancı güçlerin ve kuruluşların faaliyetlerini daha sıkı denetlemeyi hedefliyor. Buna göre, yabancı güçler tarafından yönlendirilen siyasi etki faaliyetlerinin Birleşik Krallık'ta kayıt altına alınması zorunlu hale getirilecek.

İran, bu planın gelişmiş kademesine alınan ilk ülke olurken, bu kapsamda İran'ın devlet yetkilileri veya devlet adına hareket eden kişiler, Birleşik Krallık'ta herhangi bir siyasi etki faaliyeti yürüttüğünde bunu resmi kayıtlara geçirmek zorunda olacak.