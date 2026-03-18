İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip öldürüldü: Haberi Pezeşkiyan duyurdu

18:2718/03/2026, Çarşamba
AA
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in suikast sonucu öldüğünü açıkladı. Pezeşkiyan, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in öldüğünü doğrulamış oldu.

Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.


