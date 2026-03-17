İsrail "öldürüldü" dedi Laricani'den mesaj geldi

13:34 17/03/2026, Salı
İsrail’in öldürdüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin el yazılı mesajı paylaşıldı.
ABD, İsrail ve İran hattındaki sıcak çatışmalar 17. gününde tüm şiddetiyle sürerken, cepheden gelen son dakika suikast iddiaları tansiyonu zirveye taşıdı. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve üst düzey komutanların düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü yönündeki açıklamalarının hemen ardından iddiaların odağındaki Laricani'nin sosyal medya hesabından kısa sürede imzalı bir not paylaşıldı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken Ali Laricani ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü iddia etti.

LARİCANİ PAYLAŞIM YAPTI

Ali Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Laricani’nin resmi X hesabından ABD saldırısında ölen İranlı denizcilere ilişkin el yazılı mesajı
Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, İsrail saldırısında öldüğünü iddia etmişti.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

İran’da yönetim içerisinde onlarca yıldır önemli figür olarak tanınan Ali Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak görev aldı. Laricani, ABD-İsrail ile savaşta ülkenin stratejisinin belirlenmesine yardımcı olan kilit isimlerden biri olarak görülüyor.


