Dünyanın konuştuğu görüntüler: Netanyahu'nun videosundaki 'yüzük' detayı gündemde

11:0017/03/2026, Salı
Netanyahu’nun bir kafeden kahve aldığı öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkında çıkan “öldü” iddiaları gündemi sarsarken, dün paylaşılan video yapay zekâ tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İddialara önce bir kafeden, ardından da halkla sohbet ettiği açık hava görüntüleriyle cevap veren Netanyahu’nun son videosunda yüzüğünün bir görünüp bir kaybolması dikkat çekti. Bu detay yeni soru işaretlerine yol açarken, görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne yönelik iddialar günlerdir gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde art arda paylaşılan videolar, Netanyahu'nun gerçekten hayatta olup olmadığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

X hesabında paylaşılan ilk görüntülerde, Binyamin Netanyahu’nun bir kafeden kahve aldığı öne sürüldü. Ancak kısa süre içinde bu videoların yapay zekâ ile üretildiği iddiaları gündeme geldi.

Bu görüntülerin ardından Netanyahu’dan dün ikinci bir "ölmedim" videosu geldi. Videoda Netanyahu’nun halkın arasına karıştığı ve açık havada sohbet ettiği görüldü. Ancak bu görüntüler de tartışmaları bitirmek yerine yeniden “yapay zekâ mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri detaylı şekilde inceleyerek bazı dikkat çekici noktaları gündeme taşıdı.

BİR GÖRÜNÜP BİR KAYBOLUYOR

Videoda Netanyahu’nun yüzüğünün bazı anlarda görünüp bazı anlarda kaybolması, görüntünün yapay zekâ ile üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Daha önce paylaşılan başka bir videoda ise Netanyahu’nun elinin altı parmaklı gibi görünmesi benzer şüphelere yol açmıştı. Tüm bu detaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

