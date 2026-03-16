Netanyahu ölmediyse öldüreceğiz

04:0016/03/2026, Pazartesi
Netanyahu.
Sosyal medyada fazla ortalıkta görünmeyen Netanyahu için “Öldü” iddiaları dinmezken İran’dan tehdit geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, “Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz” ifadelerini kullandı. İddialar üzerine Netanyahu, kahve dükkanından video paylaştı.

İsrail-ABD ve İran arasında savaş sürerken, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Netanyahu'nun yaptığı bir basın açıklaması sırasında paylaşılan görüntülerde elinin altı parmaklı görünmesi, videonun yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirmişti. Öldüğü iddia edilen Netanyahu, son Güvenlik Bilgilendirme Toplantısına da katılmadı. Toplantıyı Savunma Bakanı Israel Katz yönetti. Netanyahu'nun toplantıda olmaması öldüğü iddialarını güçlendirdi. İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran füzeleriyle yıkılan evinin enkazında öldüğünü öne sürmüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" ifadeleri kullanıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nün ölüp ölmediği iddialarina ilişkin yaptıkları açıklamada, şu ifadeler yer verildi: "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz."

KAHVECİDEN VİDEO PAYLAŞTI

Netanyahu dün yeni bir paylaşım yaptı. Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı. İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.



