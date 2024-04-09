İrlanda yeni başbakanını seçti: 37 yaşındaki Simon Harris tarihe geçti

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzeterek Gazze’ye destek verdiklerini bir kez daha ifade etti. Seyahat ettiğinde dünya liderlerinin kendisine sık sık Filistin’e verdikleri desteğin sebebini sorduğunu söyleyen Leo Varadkar, “Cevabı çok basit. Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz. Mülksüzleştirmenin, yerinden edilmenin, ulusal kimlik sorunlarının reddedilmesinin, zorunlu göçün, ayrımcılığın ve şimdi de açlığın öyküsü bu” ifadelerini kullandı. Başbakan Varadkar, bugün istifa ettiğini açıkladı. İrlanda başbakanlığından ve iktidardaki koalisyonda yer alan Fine Gael partisinin liderliğinden “kişisel ve siyasi nedenlerle” ayrıldığını duyuran Varadkar, yeni başbakanın ve parti liderinin yeniden seçime gitmesinin daha iyi olacağına inandığını belirtti ve "Umarım bu hükümet yeniden seçilir" dedi.