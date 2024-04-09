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Dünya

İrlanda yeni başbakanını seçti: 37 yaşındaki Simon Harris tarihe geçti

İrlanda'da 37 yaşındaki Simon Harris, parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi. Harris'in selefi Leo Varadkar, ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında terör devleti İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek açıklaması yapmış ve 'sürpriz' bir şekilde görevinden istifa etmişti.

18:20 - 9/04/2024 Salı
AA
Simon Harris
Simon Harris

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzeterek Gazze’ye destek verdiklerini açıklamıştı.

Varadkar, açıklamaları sonrasında 'sürpriz' bir şekilde görevinden istifa etmişti.

Biden’ın yanında Gazze’yi desteklediklerini açıklamıştı: İrlanda Başbakanı Leo Varadkar istifa etti

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzeterek Gazze’ye destek verdiklerini bir kez daha ifade etti. Seyahat ettiğinde dünya liderlerinin kendisine sık sık Filistin’e verdikleri desteğin sebebini sorduğunu söyleyen Leo Varadkar, “Cevabı çok basit. Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz. Mülksüzleştirmenin, yerinden edilmenin, ulusal kimlik sorunlarının reddedilmesinin, zorunlu göçün, ayrımcılığın ve şimdi de açlığın öyküsü bu” ifadelerini kullandı. Başbakan Varadkar, bugün istifa ettiğini açıkladı. İrlanda başbakanlığından ve iktidardaki koalisyonda yer alan Fine Gael partisinin liderliğinden “kişisel ve siyasi nedenlerle” ayrıldığını duyuran Varadkar, yeni başbakanın ve parti liderinin yeniden seçime gitmesinin daha iyi olacağına inandığını belirtti ve "Umarım bu hükümet yeniden seçilir" dedi.

İrlanda yeni başbakanını seçti: 37 yaşındaki Simon Harris tarihe geçti

İrlanda'da 37 yaşındaki Simon Harris, parlamentonun alt kanadında (Dail) yapılan oylamanın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Harris, geçen ay İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın sürpriz istifasının ardından yapılan oylamada, 69'a karşı 88 oyla ülkenin en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

Yeni Başbakan Harris, oylamanın ardından İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'i resmi konutunda ziyaret etti.

Harris, Cumhurbaşkanı Higgins'in onayının ardından resmen ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda,
"Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..."
ifadesini kullandı.

Varadkar'ın 20 Mart'ta hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine Harris, 24 Mart'ta iktidardaki Fine Gael'in yeni lideri seçilmişti.

En genç milletvekili unvanına da sahip

İlk olarak 2009'da, bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.


İrlanda Başbakanı Varadkar Biden'ın yanında Gazze'ye sahip çıktı: Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği bir konuşma yaptı. Başbakan Varadkar, "İrlanda halkı, Gazze'de gözlerimizin önünde bekleyen felaketten derin kaygı duyuyor. Seyahat ettiğimde dünya liderleri bana sık sık İrlandalıların Filistin halkına karşı neden bu kadar empati kurduğunu soruyor. Cevabı çok basit. Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz. Mülksüzleştirmenin, yerinden edilmenin, ulusal kimlik sorunlarının reddedilmesinin, zorunlu göçün, ayrımcılığın ve şimdi de açlığın öyküsü." dedi.


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