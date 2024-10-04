logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
İşgalden kurtarılan Sırhavend'de Ermeni vahşeti: Yeni toplu mezarlar bulundu

İşgalden kurtarılan Sırhavend'de Ermeni vahşeti: Yeni toplu mezarlar bulundu

00:404/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
IHA
Sonraki haber
Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.
Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.

Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda yeni Ermeni vahşetleri gün yüzüne çıkıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Ermenistan'ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlıyı işkenceye maruz bırakarak öldürdüğünü ve toplu mezarlara gömdüğünü belirten Hacıyev, "Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar." dedi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.

"4 binden fazla Azerbaycanlı toplu mezarlara gömüldü"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü 30 yıllık işgalin en acı sonuçlarından birinin de kaybolan Azerbaycanlılar olduğunu belirterek, “Ermenistan'ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlı, Ermenistan tarafından toplama kamplarında işkenceye maruz kalarak öldürülmüş ve toplu mezarlara gömülmüştür. Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar. Ermenistan, tüm bu suçlarının sorumluluğunu kabul edip barışa bağlılığını göstermeli ve savaş suçlularını adil şekilde cezalandırmalıdır.” dedi.


#Toplu Mezar
#Azerbaycan
#Ermenistan
#İşgal

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...