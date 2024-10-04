İşgalden kurtarılan Sırhavend'de Ermeni vahşeti: Yeni toplu mezarlar bulundu

Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda yeni Ermeni vahşetleri gün yüzüne çıkıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Ermenistan'ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlıyı işkenceye maruz bırakarak öldürdüğünü ve toplu mezarlara gömdüğünü belirten Hacıyev, "Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar." dedi.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.
"4 binden fazla Azerbaycanlı toplu mezarlara gömüldü"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü 30 yıllık işgalin en acı sonuçlarından birinin de kaybolan Azerbaycanlılar olduğunu belirterek, “Ermenistan'ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlı, Ermenistan tarafından toplama kamplarında işkenceye maruz kalarak öldürülmüş ve toplu mezarlara gömülmüştür. Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar. Ermenistan, tüm bu suçlarının sorumluluğunu kabul edip barışa bağlılığını göstermeli ve savaş suçlularını adil şekilde cezalandırmalıdır.” dedi.