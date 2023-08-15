İşkence merkezinde toplu mezar

İki ayrı bölümde yapılan kazılarda toplamda 34 kişiye ait kemik parçaları bulundu.
Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesinin ardından işkence merkezine dönüştürülen hapishanede yapılan çalışmaların derinleştirilmesiyle toplu mezarlar bulundu. İki ayrı bölümde yapılan kazılarda toplamda 34 kişiye ait kemik parçaları bulundu. Dünkü kazılarda tespit 17 kişinin hapishanenin atık sularının dışarıya atıldığı alanlara gömüldüğü tespit edildi. Azerbaycan Esir ve Kayıp Düşenler Komitesi Temsilcisi Zaur Ismayilov, toplu mezardaki esirlerin işkence yapıldıktan sonra buraya gömüldüğünü açıkladı.
'Burada gözümü kaybettim'
Toplu mezarlar hapishanede işkence gören esirlerden Hüseyn Cavid’in yönlendirilmesiyle bulundu. Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesini ardından hapishanedeki işkence merkezine getirilen Cavid, “Hapishande büyük işkenceler gördüm. İşkence merkezindeki Ermeniler, ‘Karabağ Azerbaycan’ın mı yoksa Ermenistan’ın mı?’ diye sordular. ‘Azerbaycan’n’ deyince işkencenin şiddeti arttı. Gözüme darbe aldım. Gözümü kaybettim” dedi.