İşkence merkezinde toplu mezar

Ermenistan, Azerbaycan’ın zaferinden sonra 10 Kasım 2020’de imzalanan antlaşmanın üzerinden 3 yıla yakın süre geçmesine rağmen Karabağ’daki 10 bin silahlı gücünü çekmedi. Rusya’nın desteğiyle Laçın yolu üzerinden bölgeye hâlâ asker ve silah sevk eden Ermenistan, Karabağ’da Ermeniler için “özerk yapı” hedefliyor.