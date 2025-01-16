İsrail son dakikaya kadar katletti: 24 saatte 62 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 katliamda, 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı kaydedildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyini vurdu. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 2 eve hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği kaydedildi.