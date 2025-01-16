Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail son dakikaya kadar katletti: 24 saatte 62 kişiyi öldürdü

İsrail son dakikaya kadar katletti: 24 saatte 62 kişiyi öldürdü

04:0016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü saatlerde terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırıları sıklaştırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 466 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6 katliamda, 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 253 kişinin yaralandığı kaydedildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyini vurdu. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 2 eve hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 707'ye, yaralı sayısının da 110 bin 265'e yükseldiği kaydedildi.



#İsrail
#Soykırım
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E-Devlet Sed yardımı ön başvuru ekranı açıldı! 2025 Sed yardımı kimlere veriliyor, ne kadar?