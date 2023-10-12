İtalya Filistin-İsrail gerilimini düşürmek için Türkiye'yi işaret etti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın genişleme korkusu olduğunu, gerilimi azaltmak için çalışılması gerektiğini söyledi.

İtalyan radyo kanallarına, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Tajani, "(Çatışmanın) Genişleme korkusu var. Gerilimin düşmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Hizbullah, Hamas'la dayanışma işareti gösterdiği gibi harekete geçmeye de hazır. Bunların olmaması için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Çözüm için Türkiye'yi işaret etti

Tajani, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine ilişkin "Katar, Türkiye ve Gazze Şeridi'ne sınırı olması sebebiyle Mısır, olumlu bir rol oynayabilir." dedi.

İsrail-Filistin krizinin sona ermesine ilişkin gündemde olan "iki devletli çözüm" önerisine de değinen Tajani, "İki devletli çözüm ortadan kalkmadı. Bu hedefi sürdürmeye devam etmeliyiz." yorumunu yaptı.

İsrail'in dostu olduklarını ve dayanışmalarını ifade eden Tajani, çizgilerinin ise iki devletli çözüm olduğunu yineledi.

İsrail'e " Filistin halkına yönelik fon" uyarısı

Bu arada, Tajani'nin İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin iki devletli çözüme yönelik siyasi sürecin yeniden başlatılmasından yana olduklarını aktardığı kaydedildi.

Tajani'nin Cohen'e herhangi bir suistimal olmaması için Filistin halkına yönelik fonların ulaştığı yerleri dikkatli şekilde izlemeye devam edeceğini de söylediği belirtildi.







