Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın gözü önünde olmasına rağmen herkes sessizliğini koruyor.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda bina yıkıldı.
Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. 4 sağlık çalışanını katletti.
Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.
BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.
BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.
İsrail'de acil durum hükümeti kurulacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, acil durum hükümeti kurma konusunda anlaştı.
Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
İsrail Sağlık Bakanlığından İsrail hastanelerine Filistinli yaralılarla ilgili uyarı
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Sağlık Bakanlığının, devam eden çatışmalarda yaralanan ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinlilerin infaz edilmesinden endişe duyduğu ve bu konuda hastane yönetimlerini ve güvenlik görevlilerini uyardığı aktarıldı.
Haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü belirtildi.
Gazze sınırından İsrail'e sızmaya çalışan 3 Filistinli direnişçi öldürüldü
İsrail basınındaki haberlere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Zikim’e sızan Filistinli silahlı kişilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
Times of Israel ve Kanal 12’nin aktardığına göre, çatışmalarda 3 Filistinli direnişçi öldürüldü.
Öte yandan İsrailli yerel yetkililerin, Gazze’ye sıfır noktadaki Zikim ve Karmia’da henüz tahliye edilmemiş İsraillilerden sığınaklarda kalmalarını istediği aktarıldı.
İsrail, hapishanelerindeki Filistinli tutukluların elektriğini kesti
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, "dış dünyadan tamamen izole etmek" amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti.
Cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.