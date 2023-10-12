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Dünya

Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu. İşte dakika dakika tüm yaşananlar...

Zeynep Karçığa
09:07 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın gözü önünde olmasına rağmen herkes sessizliğini koruyor.

Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın gözü önünde olmasına rağmen herkes sessizliğini koruyor.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 9 kişi öldü, çok sayıda bina yıkıldı.


Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı. 4 sağlık çalışanını katletti.


İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07.11:
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti.
06.11:
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.
04.30:
Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.
03.26:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
02.55:
İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu.
01.38:
Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.


Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti


Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.


BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.


BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.



İsrail'de acil durum hükümeti kurulacak


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, acil durum hükümeti kurma konusunda anlaştı.


Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



İsrail Sağlık Bakanlığından İsrail hastanelerine Filistinli yaralılarla ilgili uyarı


Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Sağlık Bakanlığının, devam eden çatışmalarda yaralanan ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinlilerin infaz edilmesinden endişe duyduğu ve bu konuda hastane yönetimlerini ve güvenlik görevlilerini uyardığı aktarıldı.


Haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, çatışmalarda yaralanan İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü belirtildi.

Gazze sınırından İsrail'e sızmaya çalışan 3 Filistinli direnişçi öldürüldü


İsrail basınındaki haberlere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Zikim’e sızan Filistinli silahlı kişilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.


Times of Israel ve Kanal 12’nin aktardığına göre, çatışmalarda 3 Filistinli direnişçi öldürüldü.


Öte yandan İsrailli yerel yetkililerin, Gazze’ye sıfır noktadaki Zikim ve Karmia’da henüz tahliye edilmemiş İsraillilerden sığınaklarda kalmalarını istediği aktarıldı.

İsrail, hapishanelerindeki Filistinli tutukluların elektriğini kesti


Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail, "dış dünyadan tamamen izole etmek" amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti.


Cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
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