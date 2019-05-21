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Dünya KKTCde anlaşmaya varıldı Koalisyon hükümeti kuruluyor
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AVRUPA

KKTC'de anlaşmaya varıldı: Koalisyon hükümeti kuruluyor

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya vardı. İki parti yarın mecliste hükümet protokolünü imzalayacak ve ardından Bakanlar Kurulu listesi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'de UBP ve HP, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.

İki parti yarın saat 10.00'da mecliste hükümet protokolünü imzalayacak ve ardından saat 11.00'de Bakanlar Kurulu listesi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulacak.

UBP'de koalisyon hükümeti kurmak için UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilen tam yetki kapsamında HP ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuç, parti meclisiyle paylaşıldı.

HP'de ise parti meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirmesinin ardından UBP'yle hükümet kurma kararı aldı. HP Parti Meclisi, UBP ile hükümet kurma kararını, 20'ye karşı 40 oyla aldı.

Hükümet krizi

KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

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4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

  • KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.
  • KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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