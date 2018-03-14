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ZEYTİN DALI HAREKATI

KÖH geldi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından Afrin’e sevk edilen JÖH ve PÖH’lerin ardından KÖH’ler de Şırnak sınırından bölgeye giriş yaptı.

Haber MerkeziYeni Şafak
KÖH'ler Afrin'de göreve başladı.
KÖH'ler Afrin'de göreve başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerince başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye yeni bir birlik daha ulaştı.

Tamamı Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşan Korucu Özel Harekat (KOH) üyelerinin Şırnak’tan Afrin’e geçişini sosyal medya hesabından paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Mikro milliyetçilik ve etnik bölücülük yapan PKK, YDSS ve ardıllarının yine kimyası bozulacak” notunu paylaştı.

  • TSK’nın gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde yaptığı operasyonlarda bazı çevrelerce özellikle Kürt kökenli vatandaşlar tahrik edilmek istenmiş, ancak gerek TSK’nın adımları gerek bölge halkının sağduyusu ile bu konularda en ufak bir sıkıntı dahi yaşanmamıştı.
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