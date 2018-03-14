Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerince başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye yeni bir birlik daha ulaştı.
Tamamı Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşan Korucu Özel Harekat (KOH) üyelerinin Şırnak’tan Afrin’e geçişini sosyal medya hesabından paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Mikro milliyetçilik ve etnik bölücülük yapan PKK, YDSS ve ardıllarının yine kimyası bozulacak” notunu paylaştı.
JÖH ve PÖH’lerimizden sonra tamamı KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZDEN oluşan öz. eğ. KÖH’lerimiz (Korucu Özel Harekat) ŞIRNAK’tan AFRİN’e gitti.
Mikro milliyetçilik ve etnik bölücülük yapan PKK, YDSS ve ardıllarının yine kimyası bozulacak🤭
Bu sefer AFRİN’de ne muhabbetler yaşanacak🤢 pic.twitter.com/elYJeIiagF
JÖH ve PÖH’lerimizden sonra tamamı KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZDEN oluşan öz. eğ. KÖH’lerimiz (Korucu Özel Harekat) ŞIRNAK’tan AFRİN’e gitti.
- TSK’nın gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde yaptığı operasyonlarda bazı çevrelerce özellikle Kürt kökenli vatandaşlar tahrik edilmek istenmiş, ancak gerek TSK’nın adımları gerek bölge halkının sağduyusu ile bu konularda en ufak bir sıkıntı dahi yaşanmamıştı.