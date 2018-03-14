Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerince başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye yeni bir birlik daha ulaştı.

Tamamı Kürt kökenli vatandaşlarımızdan oluşan Korucu Özel Harekat (KOH) üyelerinin Şırnak’tan Afrin’e geçişini sosyal medya hesabından paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Mikro milliyetçilik ve etnik bölücülük yapan PKK, YDSS ve ardıllarının yine kimyası bozulacak” notunu paylaştı.

JÖH ve PÖH’lerimizden sonra tamamı KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZDEN oluşan öz. eğ. KÖH’lerimiz (Korucu Özel Harekat) ŞIRNAK’tan AFRİN’e gitti.

Mikro milliyetçilik ve etnik bölücülük yapan PKK, YDSS ve ardıllarının yine kimyası bozulacak🤭

Bu sefer AFRİN’de ne muhabbetler yaşanacak🤢 pic.twitter.com/elYJeIiagF — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) 14 Mart 2018