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Küba'nın ordusu da ABD'nin hedefinde: Washington yönetimi yeni bir yaptırımı daha duyurdu

Küba'nın ordusu da ABD'nin hedefinde: Washington yönetimi yeni bir yaptırımı daha duyurdu

19:4823/06/2026, Salı
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD yönetimi, Küba ordusunun kontrolündeki ve ülke ekonomisinde önemli paya sahip olan GAESA ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kararın Küba’nın maden ve metal rezervlerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilen kuruluşları da kapsadığını açıkladı.

ABD yönetimi, Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada Küba yönetimini hedef alan yeni bir yaptırımı duyurdu.

Rubio, Küba ekonomisini domine eden ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Söz konusu yapının Küba halkının kaynaklarını "çalarak" kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını savunan Rubio, "Bugün, GAESA ağının yanı sıra, Küba’nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç elde etmek amacıyla sömüren kuruluşları da yaptırım listesine ekledim." ifadesini kullandı.

Rubio ayrıca, söz konusu şirketlerin ABD aleyhinde propaganda yapmaya devam etmelerine izin vermeyeceklerini kaydetti.


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