ABD Başkanı Trump İran'ı yeniden tehdit etti: Uygun davranmazlarsa yapmam gerekeni yaparım

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yaptığı açıklamalarda, "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gereken neyse onu yaparım" ifadelerini kullandı. Trump, İran konusunda NATO’nun tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Bize ‘Yardım etmek istemiyoruz’ gibi aptalca bir şey söylediler. Biz de istersek onlara bunu söyleyebiliriz ve muhtemelen söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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