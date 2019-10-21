Dünya Libyada Trablus güçleri Haftere karşı ilerliyor Ayn Zara ele geçirildi
ASYA

Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor: Ayn Zara ele geçirildi

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin elinde tuttuğu Ayn Zara hattını kontrolü altına aldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Trablus güçleri, Hafter'in milislerine karşı ilerleme kaydediyor.
Trablus güçleri, Hafter'in milislerine karşı ilerleme kaydediyor.

Libya'da Albay Cemal et-Triki UMH'ye bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara hattını ele geçirdi.

  • Febrayer televizyon kanalının sosyal paylaşım sitesindeki habere göre, UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab kuvvetlerinin Trablus'ta Hafter'in milislerine karşı Tavişa hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor
OYNAT 07:51
Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor
Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor.

Öte yandan UMH kuvvetlerinden Terörle Mücadele Gücü (TMG), kendilerine bağlı bir merkeze Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hava saldırısı düzenlenmesini kınadı.

  • Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi, Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının, başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

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