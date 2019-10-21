Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor: Ayn Zara ele geçirildi

Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor

Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor.