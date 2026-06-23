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Litvanya'da hükümet düştü: Koalisyon değişikliğinin ardından istifa geldi

Litvanya'da hükümet düştü: Koalisyon değişikliğinin ardından istifa geldi

18:5223/06/2026, Salı
IHA
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Litvanya’da Başbakan Inga Ruginiene ve kabinesi istifa etti.
Litvanya’da Başbakan Inga Ruginiene ve kabinesi istifa etti.

Sosyal Demokratların, Nemunas Şafağı Partisi ile ortaklığını bitirip Litvanya Demokratik Birliği’ni hükümete dahil etmesinin ardından Başbakan Inga Ruginiene istifa kararı aldı. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda hükümetin istifasını kabul ederken, yeni başbakan seçilene kadar Ruginiene'nin geçici olarak görevi yürüteceği açıklandı.

Litvanya’da Başbakan Inga Ruginiene, göreve gelmesinden 10 ay sonra kabinesiyle birlikte istifa etti. Rugininene, istifayı
"normal bir siyasi sürecin"
parçası olarak nitelendirerek, yerine gelmesi beklenen Sosyal Demokratların lideri Mindaugas Sinkevicius’un geçen yıl görevi devralmasının beklendiğini ancak
"bu adımın sadece ertelendiğini"
aktardı. Rugininene, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, hükümetin istifasını kabul etti. Nauseda’nın başbakanlık görevi için parlamentoya bir aday önermek üzere 15 günlük süresi başladı. Bakanlar, anayasaya uygun olarak geçici olarak görevde kalacaklar. Yeni başbakan ve hükümet seçilene kadar Ruginiene, geçici hükümeti yönetecek.


Ruginiene’nin eski görevine dönmesi bekleniyor

Ruginiene’nin yerine geçmesi beklenen 45 yaşındaki Sinkevicius, cumhurbaşkanı tarafından aday gösterildikten ve adaylığı parlamento tarafından onaylandıktan sonra kabinesini oluşturacak. Kabine daha sonra parlamentoda bir oylama sürecinden geçecek.


Haziran ortasında Sosyal Demokratlar, koalisyon ortaklarından Nemunas Şafağı Partisi ile iş birliğini sonlandırmıştı. Sosyal Demokratlar, Nemunas Şafağı Partisi yerine Litvanya Demokratik Birliği’ni hükümete dahil etmişlerdi. Yeni hükümetin oluşturulmasının ardından Ruginiene’nin ise planlanan bir dizi bakanlık değişikliği kapsamında eski görevi olan Sosyal İşler Bakanlığı’na geri dönmesi bekleniyor.



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