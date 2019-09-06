Dünya Lordlar anlaşmasız Brexitin önüne geçen yasayı onayladı
AVRUPA

Lordlar'dan anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya onay

Lordlar anlaşmasız Brexit’in önüne geçen yasayı onayladı

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, anlaşmasız Brexit seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.

Haber Merkezi IHA
Lordlar Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının önünü kesecek tasarıyı onayladı.
Lordlar Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasının önünü kesecek tasarıyı onayladı.

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. Tasarı Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.

  • Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, bir alt kanat olan Avam Kamarası tarafından sunulan ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Birleşik Krallığı ‘anlaşmasız dahi AB’den çıkarmasını’ önlemek için oluşturulan tasarı, Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.

Lordlar Kamarası’nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, “Lordlar Kamarası’nın Avrupa Birliği’nden Çekilme 6 Nolu yasa tasarısı üzerine 3’ncü okuması da sona erdi. İngiliz parlamentosunun iki kanadı da son metin üzerine anlaştı. Tasarı şimdi kraliyet onayına gidecek” denildi.

Çarşamba günü Avam Kamarası, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını 299’a karşı 327 oyla kabul etmişti.

Johnson erken seçim istiyor

Birleşik Krallığı anlaşmasız da dahi AB’den çıkarma seçeneğini destekleyen Johnson ise bu tasarının kabul edilmesi üzerine, erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, “15 Ekim’de seçim olmalı” demişti.

Johnson son olarak dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, halka 31 Ekim’de AB ile yapılacak müzakerelerde Birleşik Krallığı kendisinin ya da İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin temsil etmesi yönünde bir seçim yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

''Ben mi yoksa Jeremy Corbyn’i mi?''

Johnson, “Lütfen milletvekilinizden pazartesi günü oy kullanmasını isteyin. Böylelikle Brüksel’e gidip bu meseleyi çözmesi konusunda söz sahibi olabilirsiniz. Ben mi yoksa Jeremy Corbyn’i mi?” demişti.

İngiliz parlamentosundan Johnson'ın erken seçim teklifine ret
DÜNYA
İngiliz parlamentosundan Johnson'ın erken seçim teklifine ret
Kandile hava harekatı

Kandil'e düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Kamyonetler kayboldu

Kamyonetler kayboldu

​Yenikapı'ya çekilen hizmet araçları göreve mi gönderildi?
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

Bakan Akar: Müşterek Kara Devriyesi 8 Eylül'de başlayacak.
Aksu: Gündemimiz şuan farklı

Aksu: Gündemimiz şuan farklı

​Yenikapı'daki makam aracıyla ilgili soruları geçiştirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan hapis cezası verildi.

Annelerden HDP'li vekile sert tepki

Annelerden HDP'li vekile sert tepki

'Hem çocuklarımızı götürüyor hem de bizimle dalga geçiyorlar.'
Ne bir tehdittir <br>ne de bir blöftür

Ne bir tehdittir
ne de bir blöftür

Oktay, Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklamasını değerlendirdi.
Süper Lig'in <br>en genç takımı

Süper Lig'in
en genç takımı

​Transfer dönemi bitti, yaş ortalamaları güncellendi.
Trafiği durduran<br> TIR kazası

Trafiği durduran
TIR kazası

Yoldan geçen araçlar, kontak kapatıp kenarda bekledi.
Lütfen şehrimi<br> terk et!

Lütfen şehrimi
terk et!
Emanet <br>kazanlarla başladı

Emanet
kazanlarla başladı

İki dönümlük alana tesis kuracak.
'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

'Rehin hisse' iddialarına yalanlama

Türkiye Varlık Fonu Müdürü Sönmez'den önemli açıklamalar.
Kaftancıoğlu için<br>otobüs kaldırdı

Kaftancıoğlu için
otobüs kaldırdı

​İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından hareket ettiler.
Yenikapı'ya çektiği<br>araç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Kasırga<br>giderek büyüyor

Kasırga
giderek büyüyor

​Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.