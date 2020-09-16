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Dünya Macron gerçek lider değil Fransızların yüzde 82si böyle diyor
AVRUPA

​Macron gerçek lider değil: Fransızların yüzde 82’si böyle diyor ​

Macron gerçek lider değil: Fransızların yüzde 82’si böyle diyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Doğu Akdeniz’deki saldırgan ve yayılmacı siyaseti ülke içindeki kaybını önleyemedi. Le Monde gazetesi ve Ipsos/Sopra Steria kamuoyu araştırma şirketinin ortaklaşa yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 82’si “Fransa’da düzeni sağlayacak gerçek bir lidere ihtiyaç var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa’da Ipsos/Sopra Steria araştırma şirketinin son araştırması ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu. Le Monde gazetesinde pazartesi günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 82’si “ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu” belirtti. Bu oranın, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara oranla yüzde 3’lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir anket de Fransız halkının yüzde 61’inin Cumhurbaşkanı Macron’u onaylamadığını ortaya koymuştu.

Ülke içi tepkiler devam ediyor

  • Kasım 2018’den beri sarı yelekliler protestolarına sahne olan Fransa’da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminden de memnun değil. BFM televizyonu için yapılan anket sonuçlarında, halkın yüzde 52’sinin Macron’un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer almıştı. Öte yandan, Macron’un Yunanistan’ı kışkırtarak Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmasına yönelik ülke içinden tepkiler de gelmeye devam ediyor. Fransız L’Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan’ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa’nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

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