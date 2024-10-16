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Macron'dan Netanyahu'yu kızdıran açıklama: İsrail'in nasıl kurulduğunu unutma

Macron'dan Netanyahu'yu kızdıran açıklama: İsrail'in nasıl kurulduğunu unutma

00:0716/10/2024, Çarşamba
AA
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Binyamin Netanyahu - Emmanuel Macron
Binyamin Netanyahu - Emmanuel Macron

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik saldırıları sonrası başlayan Paris ile Tel Aviv arasındaki gerilim yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabine toplantısında İsrail'e BM kararlarına uyması çağrısında bulundu. İsrail'in "BM kararı ile kurulduğunu" hatırlatan Macron, Lübnan ve Gazze'ye saldırıları bağlamında İsrail hükümetine "BM kararlarını göz ardı etmenin zamanı değil." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkesinin BM kararı ile kurulduğunu" hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a saldırıları bağlamında, İsrail hükümetini bu kararlara uymaya çağırdı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Macron kabine toplantısında İsrail'e BM kararlarına uyması çağrısında bulundu.

"Bay Netanyahu ülkesinin nasıl kurulduğunu unutmamalı"

BM'nin İsrail'in Filistin topraklarında kurulmasına zemin hazırlayan 29 Kasım 1947'de aldığı karara atıfta bulunan Macron, "Bay Netanyahu ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı." ifadelerini kullandı.

Macron, Lübnan ve Gazze'ye saldırıları bağlamında İsrail hükümetine "BM kararlarını göz ardı etmenin zamanı değil." dedi.

İşgalcilerden Macron'a tepki

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un açıklamasına tepki gösterildi.

İsrail'in BM kararıyla kurulmadığı iddia edilen açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı'na bir hatırlatma: İsrail Devleti'ni kuran BM kararı değil, Bağımsızlık Savaşı'nda kahraman savaşçıların kanıyla elde edilen zaferdi. Bu savaşçıların çoğu Holokost'tan sağ kurtulanlardı. Bunlara Fransa'daki Vichy rejiminden kurtulanlar da dahil." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca BM'nin "çok sayıda anti-semitik" karar aldığı ileri sürülerek bu kararların amacının "İsrail'in varoluş ve kendini savunma hakkını inkar etmeye yönelik olduğu" iddia edildi.

İsrail, Fransız askerlerinin görev aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırmış ve Fransa İsrail'in bu saldırılarla uluslararası hukuku "açık şekilde ihlal etmesini" kınamıştı.

Fransa ve İsrail arasındaki gerginlik

Macron ve Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda da gerginlik yaşanmıştı. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

BM 29 Kasım 1947'deki kararıyla tarihi Filistin topraklarının bölünmesine ilişkin tasarıyı kabul etmiş ve bu karar doğrultusunda tarihi Filistin topraklarının yüzde 55'inin kurulacak İsrail devletine, yüzde 45'inin ise Filistin'e bırakılması öngörülmüştü.



#Emmanuel Macron
#Binyamin Netanyahu
#Fransa
#israil

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