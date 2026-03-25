Meta ve YouTube'a 'bağımlılık' davasında 3 milyon dolar ceza

Meta ve YouTube'a 'bağımlılık' davasında 3 milyon dolar ceza

23:12 25/03/2026, Çarşamba
Mahkeme, sosyal medya bağımlılığına tazminat kararı verdi.
Mahkeme, sosyal medya bağımlılığına tazminat kararı verdi.

ABD’de görülen davada mahkeme, Meta ve YouTube’un tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı bağımlı hale getirdiği ve zarar verdiği gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Kararda tazminatın yüzde 70’inin Meta, kalan kısmının ise YouTube tarafından karşılanmasına karar verildi. Davacı, platformların algoritmik içerik önerileri ve sonsuz kaydırma özellikleri nedeniyle bağımlılık geliştirdiğini, kaygı ve depresyona sürüklendiğini öne sürdü.

ABD’de mahkeme, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube’un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı “bağımlı hale getirdiği” gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

Tazminatın yüzde 70'inin Meta ödeyecek

Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

"Sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan tasarım"

Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.



