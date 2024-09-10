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Teknoloji

AB mahkemesi onadı: Google'a 2,4 milyar euro para cezası

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun teknoloji devi Google'a uyguladığı 2,4 milyar avroluk para cezasını onayladı. Cezanın gerekçesi, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejilerinin AB kurallarını ihlal ettiği yönündeydi.

13:04 - 10/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.


Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar avroluk para cezasını onadı.


Avrupa Adalet Divanı, Google'ın kendi alışveriş arama sonuçlarını rakip hizmetlere göre öne çıkarmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti.

Ne olmuştu?

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.


AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.


Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.


AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.


Google bu dosyayı en üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.



#AB
#Avrupa Adalet Divanı
#Google
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