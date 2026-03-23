Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mısır'dan Trump'ın İran kararına destek: Diyalog için fırsat

18:3123/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mısır, İran ile ABD arasında müzakereyi destekleyen yaklaşımların teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.
Mısır, ABD’nin İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün erteleme kararını memnuniyetle karşıladı. Kahire yönetimi, bu adımın gerilimi düşürmek ve diplomatik kanalları güçlendirmek adına kritik bir fırsat sunduğunu vurguladı. Açıklamada, bölgesel güvenlik risklerinin büyüdüğüne dikkat çekilerek, tüm taraflara müzakere ve ateşkes çağrısı yapıldı. Mısır ayrıca, Körfez ülkeleri ile Ürdün’e yönelik saldırıları kınayarak egemenlik ihlallerini kesin şekilde reddettiğini bildirdi.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının diyalog için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, girişimi memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimi azaltmaya yönelik tüm girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Trump’ın “gerilimi düşürmeye yönelik yoğun temaslar yürütüldüğü” ve İran’ın enerji tesislerini hedef alma planının durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarının önemine işaret edildi.

Körfez ülkelerine ve Ürdün'e yönelik saldırılara kınama

Açıklamada, bu gelişmelerin “diyaloğun öncelenmesi ve gerilimin sona erdirilmesi için değerlendirilmesi gereken bir fırsat” olduğuna vurgu yapılarak, müzakereyi destekleyen yaklaşımların teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Mısır’ın Körfez ülkeleri ile Ürdün’e yönelik saldırıları kınadığı belirtilen açıklamada, bu ülkelerin güvenlik ve egemenliğine yönelik her türlü ihlalin “kesin şekilde reddedildiği” belirtildi.

Mevcut gerilimin sürmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu durumun ekonomik ve ticari etkilerinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel ölçekte hissedildiği hatırlatıldı.

"Tüm taraflarla yoğun temas yürütülüyor"

Mısır’ın son günlerde “geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşılmasını önlemek ve tırmanışı durdurmak” amacıyla tüm taraflarla yoğun temaslar yürüttüğü aktarılan açıklamada, Kahire’nin bölgesel ve uluslararası aktörlerle yakın koordinasyon içinde çalışarak tarafları gerilimi düşürmeye ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkese yönlendirmeye çaba gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Mısır’ın “diyalog ve diplomasi kapısını açık tutmak amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla tam koordinasyon içinde yoğun çabalarını sürdürmeye devam edeceği” vurgulandı.



#ABD
#İran
#Mısır
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS başvuru şartları ve gerekli belgeler nelerdir? e-Okul üzerinden LGS başvurusu nasıl yapılır? 2026 LGS başvuru kılavuzu ve detaylar